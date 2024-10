Oproep voor de jongen met de fiets: “Het is aan jou”

Nieuws:

Door: Redactie

De auto van Eleonora Lodewijks uit Haren werd enige tijd geleden geraakt door een jongen op de fiets. Lichte schade. Het gebeurde op de kruising Oude Middelhorst/Wederikweg/Anjerlaan. Ze wil de betreffende jongen, waarvan ze de naam niet kent, iets vertellen via deze oproep.

Door Eleonora Lodewijks

Aan de jongen met de fiets

Het is alweer even geleden dat jij met een vreemde draai tegen mijn auto aanreed. Laatst kwam ik je weer tegen op je fiets.

Ditmaal zonder telefoon in je hand. Je stopte. Je wilde je excuses aanbieden voor die keer dat je tegen mijn auto aan knalde. “Sorry van laatst”, zei je “maar…. “. Vervolgens kwam er een reden waarom de aanrijding volgens jou onvermijdelijk was. ‘Sorry’, gevolgd door een ‘maar’…. is geen verontschuldiging. Het is niets anders dan je eigen stoep schoonvegen. Want wat zijn excuses zonder er consequenties aan te verbinden?

Ik probeerde je er nog eens op te wijzen dat wanneer je betrokken bent bij een aanrijding je jezelf hoort te identificeren, met naam en adres, en er niet als een haas vandoor te willen gaan.

Jezelf identificeren is niet alleen een kwestie van fatsoen het is ook een wettelijke verplichting. Net zoals voorrang verlenen. Net zoals het fietsen zonder mobiele telefoon in de hand.

Echter, ook nu bleef jij hardnekkig weigeren om jezelf voor te stellen. Vandaar deze manier; via een ingezonden brief. Maar als je dit leest, weet je dat het over jou gaat.

Beste jongen, je bent 16 jaar. Je staat op de drempel naar volwassenheid. Je zult keuzes gaan maken in het leven. Ga je de ene kant op of de andere?

Neem je verantwoordelijkheid voor je daden en wordt je een fatsoenlijke, eerlijke vent of wordt je een laffe vlegel die zich verschuilt achter moezen en leugens en er vandoor gaat als het te lastig wordt? Wanneer kun jij jezelf nog recht aankijken in de spiegel? Welke kant ga je op?

Het is aan jou.