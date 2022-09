Oud-gedienden brandweer Haren bijeen

Door: Redactie

Op zaterdag 10 september organiseerde brandweerpost Haren een middag voor oud-collega’s.

De middag werd georganiseerd door oud-commandant Reint Flanderijn en een paar collega’s van kazerne Haren. “Omdat we aan het einde van dit jaar verhuizen naar de nieuwe kazerne, dachten we dat het leuk zou zijn om oud-collega’s nog één keer uit te nodigen op de huidige kazerne en samen herinneringen op te halen”, vertelt vrijwilliger Peter Paul Luiken.

Er kwamen zo’n dertig oud-leden op de middag af. Na een openingswoord door Reint Flanderijn was het tijd om oude foto’s te bekijken en verhalen uit te wisselen. Ook lagen er tekeningen van de nieuwe kazerne op tafel. Luiken: “De middag was erg geslaagd, ik heb alleen maar positieve reacties gehoord. Ik hoorde een oud-collega zeggen: ‘Kijk, hier heb ik jarenlang met een borrel gestaan na een oefening. Mooi om nog even terug te zijn.’”

De verhuizing naar de nieuwe kazerne staat gepland aan het einde van het jaar. Luiken: “Als we eenmaal zijn verhuisd willen de collega’s graag weer een middag organiseren, maar dan ook voor de huidige vrijwilligers. Mensen die nu bij de brandweer zitten vinden het mooi om verhalen van vroeger te horen, want twintig jaar geleden ging het er bij de brandweer heel anders aan toe dan nu.”