Oud-wethouder bespreekt het nieuws op eigen opinie-website

Oud-wethouder Michiel Verbeek uit Haren heeft al jaren een eigen website waarop hij lokaal, regionaal, landelijk en wereldnieuws voorziet van commentaar en duiding. Thema’s die geregeld voorbij komen zijn conflicten in de wereld, onderwijsvernieuwing en natuurlijk politiek.

Deze week publiceert Verbeek een analyse van de verkiezingsuitslag en daarbij is hij ook kritisch op uitspraken van zijn partijgenoot Sigrid Kaag van D66. Hieronder een uitsnede uit zijn recente opiniestuk, de rest staat te lezen op www.michielverbeek.nl

De Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 hebben een klinkende overwinning laten zien voor Caroline van der Plas en haar BBB. Het toont de veerkracht en de kwetsbaarheid van onze democratie aan. Eén persoon kan het politieke landschap op z’n kop zetten. Pim Fortuyn, Geert Wilders en Thierry Baudet deden het eerder. De overwinning van Caroline van der Plas en haar BBB doet het nog weer beter dan de drie illustere voorgangers. In alle 12 provincies in Nederland is de BBB de grootste partij. In 9 van de 12 provincies is sprake van een meerdeheidsblok van BBB, VVD en CDA. De provincies gaan onherroepelijk rechtsom. Alleen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is er een kans voor de linkse partijen om aan het bestuur mee te doen. Alleen als de VVD daarin meegaat. Ondanks de forse afstraffing van de VVD en het CDA komen deze twee partijen steviger in het zadel, zowel in Den Haag als in de provincies. Deze twee verliezers in cijfers zijn twee winnaars in politieke macht en invloed. Deze onverwachte situatie moet vooral het CDA positief stemmen!

