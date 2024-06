Oud-winkelier Klaas Hazewinkel overleden

Door: Redactie

Klaas Hazewinkel zal bij Harenaars vooral bekend zijn doordat hij in de jaren 80-90 de eerste eigenaar was van de supermarkt aan het Anjerplein. Hij deed dat werk 22 jaar. Het was een SPAR, later een C1000 en na zijn tijd zou het de huidige Jumbo worden.

Hazewinkel bereikte zijn pensioen als eigenaar van de C1000, maar eigenlijk kon hij zijn werk niet missen. Daarom trad hij reeds een maand later parttime in dienst van de lokale rookwarenwinkel van Guus Ennes op de hoek van de Meerweg en Rijksstraatweg. Dat bleef de op-en-top ‘winkelman’ doen tot de winkel in juni 2017 werd verkocht en ook Ennes met pensioen ging.

Toen ging Klaas Hazewinkel dus echt met pensioen en hij werd toen fulltime echtgenoot, vader en opa. Langs de velden van vv Gorecht kon je hem op zaterdagen steevast tegenkomen, omdat hij de verrichtingen van deze club trouw volgde.

Twee weken geleden moest hij voor een reguliere behandeling naar het ziekenhuis en daar bleken onverwacht ernstiger gezondheidsproblemen. Maandag 27 mei kreeg hij drie hersenbloedingen en een dag later overleed hij, 81 jaar oud.

Op 3 juni om 13.30 uur vindt de uitvaartplechtigheid plaats in Crematorium Ommeland en Stad te Groningen.





Boven: Klaas Hazewinkel

Onder: De winkel die hij oprichtte en 22 jaar bestierde.