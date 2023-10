Door: Redactie

In een woning aan de Meerweg in Haren deed een oven dinsdagochtend raar. Volgens de bewoners was er een kleine explosie in het apparaat te horen. Het vermoeden bestaat dat de oven per ongeluk was ingeschakeld terwijl er spulletjes in lagen.

Het leidde tot een melding bij de brandweer, die ter plaatse kwam en kon volstaan met het geruststellen van de bewoners.

Foto: Sander Bolhuis 112 Groningen / Haren de Krant