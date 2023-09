Partij voor het Noorden wil weten hoe het zit met sluipverkeer Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De omleiding door de Molenbuurt in Haren (omdat de Vondellaan enkele weken is afgesloten) houdt de gemoederen bezig. Wijkbewoners spreken schande van het snelle verkeer, waar hun straatjes niet op zijn berekend.

Partij voor het Noorden heeft de signalen opgepikt en gaat woensdag het College vragen stellen over deze situatie. De vragen zijn:

1. Kan het College ons informeren over hun standpunt ten aanzien van de omleidingsroute en de gevolgen voor de Molenbuurt?

2. Heeft er onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke risico’s, zoals verkeersveiligheid en geluidsoverlast, als gevolg van dit extra verkeer?

3. Ten slotte, gezien de meldingen van verkeersongevallen en de bezorgdheid over de veiligheid van kinderen en huisdieren in de buurt, willen we weten of er plannen zijn om de verkeerssituatie te verbeteren en om eventuele maatregelen te nemen om de verkeersdruk in de Molenbuurt te verminderen.

Kortom, we vragen om meer informatie en actie met betrekking tot deze situatie.

Namens de Groningse gemeentelijke fractie van de Partij vóór het Noorden,

Leendert van der Laan