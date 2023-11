Penningmeester vv Gorecht slaat alarm over reclamebelasting in Haren: “Breedtesport wordt om zeep geholpen”

Door: Redactie

De gemeente Groningen wil per 1 januari reclamebelasting heffen op reclame-uitingen die vanaf de openbare weg zijn te zien. Eigenaren van die uitingen, zoals winkels, organisaties, verenigingen én de gemeente zelf, moeten per vierkante meter gaan betalen. Het eerste jaar nog matig, later gaan meer reclamemakers betalen.

Bij kleine uitingen betaalt men vanaf 1 januari (nog) niets. Bij 2 tot 5 m2 betaalt men 100,- per jaar, bij 20 m2 betaalt men 2000,- per jaar en bij 100 m2 betaalt men 16.000 euro per jaar. De genoemde bedragen gelden in het centrum van Groningen, de buitengebieden zoals Haren, betalen de helft van die bedragen (bron: gemeente). Overigens zal de gemeente Groningen zelf ook in de buidel moeten tasten, want er zijn nogal wat gebouwen waar borden op te zien zijn. Onlangs hebben ondernemers van Ten Boer gewezen op de verkiezingsborden, die ook een rommelige aanblik geven. Zie foto.

Ondernemers zijn fel tegen deze heffingen, omdat ze deze ervaren als (zoals Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen zegt) ’treitertaks’. Ietje Jacobs-Setz (VVD) zegt dat de gemeente denkt dat ondernemers een eigen flappentap hebben om dit soort heffingen te kunnen betalen. De gemeente heeft voor deze exercitie echter een reden: men wil de openbare ruimte ’terugpakken’ en netter maken. Vooral in de binnenstad zouden reclameborden worden ervaren als ‘rommelig’ en ‘niet mooi’. Ondernemersvoorzitter Henk Broekema in Haren zegt: “Maak dan gewoon goede afspraken met ons. Daar is geen onzinnige heffing voor nodig.”

Sportverenigingen

Verenigingen en organisaties gaan ook te maken krijgen met deze reclamebelasting en daarom heeft penningmeester Pieter Steenbergen van vv Gorecht eens geïnventariseerd wat de gevolgen zijn op sportpark De Koepel in Haren. Daar zijn de sportverenigingen ATC ’75, vv Gorecht, vv Haren en sportcentrum Bodyfit gevestigd. Onzekere factor is of de gemeente dit park gaat beschouwen als openbare weg. Als dat zo is zijn er tientallen reclameborden te zien, denk maar aan de sponsorborden rond de velden. Als het park niet als openbare weg wordt gezien, moet worden bekeken welke borden vanaf de openbare weg te zien zijn. Pieter Steenbergen heeft een inschatting gemaakt en denkt dat De Koepel te maken kan krijgen met aanslagen van tussen 8.000 en 16.000 euro. “Er loopt een openbaar voetpad over De Koepel”, stelt hij. Daarmee zou volgens hem het slechtste scenario denkbaar worden. Mariska Sloot is er niet gerust op. Ze denkt dat de gemeente zelf ook nog niet precies weet hoe men moet omgaan met sportterreinen. Pieter Steenbergen: “Onvoorstelbaar dat GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en Partij voor de Dieren op deze manier de breedtesport kapot maken. In een paar jaar tijd verviervoudiging van de veldhuur, verdubbeling van de OZB en afvalkosten en nu komt daar dus deze belasting bij. Ze moesten zich schamen. De linkse partijen helpen de breedtesport om zeep.”

Naar men zegt hoopt de gemeente na aftrek van kosten ongeveer een half miljoen euro over te houden aan deze heffing. Critici zeggen dat de gemeente naarstig extra inkomsten zoekt omdat over enkele jaren de bijdrage uit het gemeentefonds fors omlaag gaat en men in financiële moeilijkheden kan geraken.

Waarschijnlijk gaat de gemeenteraad woensdag 8 november een besluit nemen over de invoering van de reclamebelasting.

Sportpark De Koepel, waar zowel vv Gorecht als vv Haren een accommodatie hebben.