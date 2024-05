Programma dodenherdenking 4 mei in Haren (2024)

Door: Redactie

4 mei Herdenking 2024

4 mei

14.00 uur Opnieuw plaatsing borden van het bordenproject “Herdenking” bij huizen.

14.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij het monument aan de Oosterbroekweg te Glimmen voor de herdenking van Anda Kerkhoven, Dini Alkema en Gerrit Boekhoven

14.30 uur Korte herdenkingsplechtigheid aan de Hoge Hereweg te Glimmen bij het monument in Appelbergen.

15.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij de Hervormde Begraafplaats aan de Kerkstraat te Haren bij het graf van de heer Venema

15.15 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij NS-station Haren (westzijde) bij joodse oorlogsmarkering

17.00 uur Herdenkingsborden worden bij de Dorpskerk geplaatst

18.30 uur Herdenkingsplechtigheid de begraafplaats ‘Eshof’ aan de Rijksstraatweg 290 in Haren. Kort welkomst woord door voorzitter van het 4 mei-comité

Muzikale omlijsting Harmonie ’67

19.00 uur Einde plechtigheid begraafplaats Eshof

19.30 uur Verzamelen afgevaardigden en belangstellenden op voorplein Dorpskerk

19.45 uur Herdenking bij Dorpskerk

Welkomstwoord door de voorzitter van het 4 mei-comité

19.46 uur Voorlezen gedichten door, leerlingen van het Maartenscollege Haren. Muziek Harmonie ‘67

19.58 uur Signaal Taptoe

20.00 uur Klokslagen; daarna 2 minuten stilte.

Aansluitend twee coupletten van het ‘Wilhelmus’.

20.05 Kranslegging bij het monument onder Koraalmuziek Harmonie ‘67 1. het gemeentebestuur van Groningen

2. het 4 Mei Comité Haren

3. Algemene Oranjevereniging Oranje-Nassau te Haren

4. Nationale Politie, district Groningen, basiseenheid zuid-west

5. de Harense basisscholen (leerlingen van de Borg)

6. Scouting Haren (leden scoutingroep Look Wide en Tecumseh)

7. overige belangstellenden

Aansluitend herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk met mmv Harmonie ’67

• Margriet Hommes, voorzitter, opent namens het 4 Mei comité de

bijeenkomst

• Toespraak door dorpswethouder Kirsten de Wrede als de afgevaardigde van het college van B en W van de gemeente Groningen

• Teksten van een drietal briefjes van oorlogsslachtoffers, die uit de trein zijn gegooid, olv Ineke van den Berg

• Afsluiting door ds. Rudolf P. Oosterdijk

• Muziek – ondertussen verlaten comité en bezoekers de kerk en is er gelegenheid om herdenkingskaarsjes aan te steken in de torenhal van de Dorpskerk.

ca 21.00 u Einde van de plechtigheden

