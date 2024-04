Programma Koningsdag Haren 2024

Door: Redactie

Algemene Oranjevereniging “Oranje Nassau” Haren

Programma Koningsdag, zaterdag 27 april 2024

Feestelijkheden t.g.v. de verjaardag van Z.M. de Koning

21 t/m 27 april 2024: zwieren, zwaaien en draaien op de gezellige kermis in het centrum van Haren

Koningsdag, 27 april 2024

10.00-10.15 uur:

Feestelijk klokgelui van de toren van de Dorpskerk.

10.30 uur:

Opening Koningsdag 2024 op het plein voor het voormalig Raadhuis van Haren. Toespraken door een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen en door de voorzitter van de Harense Oranjevereniging, gevolgd door het hijsen van de vlag met Oranjewimpel en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. We eten met elkaar een lekkere Oranjetompouce, aangeboden door Bakkerij Haafs.

Hierna uitreiking prijzen kleurwedstrijd.

11.00-17.00 uur:

Kindervrijmarkt in het centrum van Haren.

Deelname is gratis.

Deelnemers worden vriendelijke verzocht niet verkochte spullen mee te nemen naar huis.

Het centrum van Haren wordt opgevrolijkt door de rondgang van diverse Disneyfiguren, terwijl het Dweilorkest ’t Is Ook Niks de feestvreugde verhoogt en de steelband “Pan Magic” de bezoekers van de vrijmarkt in Caraïbische sferen doet wanen.

Een mechanische drumband op klompen trommelt er lustig op los en maakt er een feestje van!



10.45-14.00 uur:

Show van de Historische Fietsgroep Noord op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Dorpskerk.

De Historische Fietsgroep Noord bestaat uit een groep liefhebbers en verzamelaars van oude fietsen en accessoires. De deelnemers fietsen zoveel mogelijk in kleding die past bij het jaartal van hun fiets; een rijdend museum op de weg dus!

12.30-16.00 uur: Draaiorgelmuziek Joris ten Have in de Harense zorgcentra en in het centrum van Haren en op het Anjerplein.

16.00 uur: Opening Oranjeplein voor de Dorpskerk Haren: music, food en drinks

20.00 – 21.30 uur: Oranje Concert met samenzang in de Gorechtkerk

m.m.v. het Chr. Fanfarekorps Juliana uit Hoogezand o.l.v. dirigent Bauke Burghgraef en organist Hans Noordveld, Haren.

Toegang vrij. Bij de uitgang kunt een bijdrage geven voor onderstaande projecten: