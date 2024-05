Project ‘Glimmen Zorgt’ in wording

Nieuws:

Door: Redactie

Het idee voor Glimmen Zorgt komt van Leon Wymenga (gepensioneerd arts) uit Glimmen. Hij zag op de televisie een reportage over een dorp waar inwoners hun eigen zorg en welzijn gingen organiseren, omdat de overheid zich op het gebied van welzijn en zorg uit dorpen terugtrekt. Wymenga vond dorpsgenoot Bert Romkes aan zijn zijde en inmiddels krijgt het project Glimmen Zorgt vorm.

Kern van het verhaal is dat mensen hun eigen expertise (en tijd) gaan inzetten om mensen in het eigen dorp te ondersteunen. Een verpleegkundige uit het dorp die griepprikken gaat geven, zodat ouderen daarvoor niet naar Haren hoeven; een gepensioneerd timmerman die kleine klussen bij ouderen verricht; een vrijwilliger die met een ouder persoon meegaat voor een bezoek aan het ziekenhuis. Het zijn gefantaseerde voorbeelden en de lijst kan met gemak worden aangevuld. De initiatiefnemers hebben door studenten van Stenden Emmen een verkennend onderzoek laten doen als voorbereiding op een enquête die inmiddels in het dorp Glimmen is verspreid. Men wil namelijk weten waar behoefte aan bestaat. Eind mei worden de uitkomsten hiervan in het dorpshuis van Glimmen gepresenteerd.