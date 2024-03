Ranke vingers en gekleurd papier

Door: Redactie

Een belangrijke levensbehoefte voor Joost Langeveld uit Haren is creativiteit. Dingen maken. Hij staarde vroeger op school veel uit het raam, denkend aan van alles wat hij zou kunnen maken. Computergames bijvoorbeeld.

Hij was als tiener al handig met computers en ontwikkelde games. Hij bezocht computerbeurzen en raakte verzeild in kringen van liefhebbers van de digitale wereld. “Maar dat was me allemaal niet tastbaar genoeg”, zegt hij nu. “Ik wilde met mijn handen gaan werken. Van hout maakte ik bijvoorbeeld een stuur voor racegames en ik vond houtbewerking echt wel leuk. Ik was er ook best goed in.” Joost verloor daarna zijn interesse en ontdekte nieuw materiaal: papier. De Japanse vouwkunst Origami trok zijn aandacht en hij probeerde maar eens wat uit. Een hondje vouwen of een bloem. Hij zegt: “Ik vond het iets magisch hebben en ging ermee door. Steeds ontdekte ik nieuwe mogelijkheden.”

Open Huis

Joost is een introverte man, die zich goed kan focussen en dat deed hij door boeken over Origami te lezen. Aan de hand van voorbeelden bekwaamde hij zich en inmiddels staat zijn woning aan de Kroonkampweg helemaal vol. Het lijkt wel een permanente expositie en dat is ook de bedoeling. Want op 13 en 14 april houdt hij Open Huis van 10.00-18.00 uur. Iedereen is welkom aan de Kroonkampweg 37 in Haren. Ook twee andere Origami-artiesten komen exposeren: Monika Cilmi en Floyd Jimenez Fernandez. Toegang is gratis. Graag uw komst even aanmelden via jjlangeveld@hotmail.com (de ruimte is namelijk beperkt).

Lange tijd verdiende Joost zijn brood met losvaste banen, zoals krantenwijken. Nu is hij parttime ict-medewerker in Westerholm in Haren.