Restaurant De Kastanjehoeve Glimmen per direct dicht

Nieuws:

Door: Redactie

Uitbater Jeroen Pennenga heeft per direct het restaurant De Kastanjehoeve in Glimmen gesloten.

In een bericht aan vaste klanten laat hij weten dat er voor dit drastische besluit meer redenen zijn. Zo speelde de pandemie hem parten, maar hebben stijgende kosten en personeelsproblemen (tekort) hem tot sluiting genoodzaakt, zegt hij.

Pennenga bedankt zijn vaste gasten voor hun trouwe komst en zegt warme herinneringen te bewaren aan zijn periode in Glimmen.

Het verhaal

In 2017 maakte Pennenga, horecaondernemer uit Groningen, zijn opwachting in Glimmen. Hij zette de oude naam ‘Kastanjehoeve’ weer op de gevel en huurde het pand van drie investeerders uit het dorp, die de restaurantfunctie wensten te redden na sluiting van ‘De BourgondiĆ«r’. In het begin van de pandemie, in 2020, schakelde Pannenga snel en zette een patatwagen (foto) met gezonde snacks voor de deur om klanten te blijven bedienen. Er waren plannen voor een eigen moestuin aan de overzijde van de straat om zelf groenten te kweken voor de keuken. Wat er nu met het pand gaat gebeuren is niet bekend.