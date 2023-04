Restaurant ‘Savour’ opent in juni haar deuren in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Het was maar donker en ongezellig in het pand dat in Haren bekend is als ‘In den Herbergh’. Sinds het vertrek van de laatste uitbaters in 2021 was er geen enkele activiteit, maar daar komt in juni verandering in. Twee echte horecamensen, Jaap (58) en Trijntje (61) Braaksma openen dan hun restaurant ‘Savour’.

Het ondernemerspaar neemt vele jaren ervaring mee, met als belangrijk wapenfeit de exploitatie van restaurant ‘Bij Jaap’ in Assen, gerenommeerd en onderscheiden. Jaap Braaksma: “Na elf jaar hebben we dat verkocht, omdat de tijd er rijp voor was. Maar we begonnen het toch wel erg te missen. Onze twee kinderen hadden dat goed in de gaten en tijdens een etentje in Haarlem hebben ze gezegd: ‘De horeca is jullie leven, waarom begin je niet weer ergens een restaurant’. Dat heeft ons aan het denken gezet.” Eind juni hopen zij deze nieuwe aanwinst voor Haren te openen.

Oproep

Wie wil er bij het nieuwe restaurant aan de slag als afwashulp? En wie (met enige ervaring) zou in de bediening willen werken? Neem contact op met Jaap Braaksma 06-25066104 of mail j.braaksma@live.nl.