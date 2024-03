Rien Huizing in podcast over ouderdom

Door: Redactie

Haren de Krant produceert met enige regelmaat podcasts die te maken hebben met Haren. Kijk op Spotify (zoekterm: Tafel van Haren). Nieuw is de serie ‘De Kern van het Verhaal’, waarin we mensen met ‘een goed verhaal’ interviewen. Daarbij is het ons streven om door te dringen tot de kern van dat verhaal.

In de eerste aflevering staat oud-journaallezer en journalist Rien Huizing centraal. Sinds de jaren 50 werkzaam bij de omroep en in de jaren 60 en 70 één van de gezichten van het Acht Uur Journaal van de NOS. Rien is nu 92 jaar oud en woont in Haren. In het interview vertelt hij hoe hij de ouderdom ervaart, waarin twee werelden bestaan: de wereld buiten De Dilgt en de wereld binnen, waar hij tot zijn eigen verrassing een rol is gaan vervullen.

Kent u iemand uit Haren met een goed verhaal, die in deze serie geïnterviewd zou willen worden? Mail redactie@harendekrant.nl

Luister hier naar De Kern van het verhaal.