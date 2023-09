Rolls Royce onder de e-Bikes in Haren

Nieuws:

Sinds deze maand is de bekende Groningse rijwielhuis Klei in Haren gevestigd. Eelco en Dina zijn neergestreken aan het Anjerplein en ze brengen een mooi product mee. “We hebben een keuze gemaakt en richten ons geheel op Flyer e-Bikes”, zegt hij.

Eelco is de eerste om te erkennen dat de e-Bikes van Flyer niet goedkoop zijn, maar dat is goed te verklaren. Eelco: “Als je aan een willekeurige fiets schudt, merk je vaak dat er veel beweging in het frame zit. Bij Flyer niet. Dat frame is stijf en solide. Verder worden er in deze fiets alleen de beste materialen gebruikt. Het is echte Zwitserse klasse.” Een klant uit Assen komt de winkel binnen en die bevestigt het verhaal. “Alles is mooi en sterk en hij doet het altijd. Daarom koos ik dit merk.” Eelco is niet verrast door deze bijval. Hij en Dina staan dan ook vierkant achter dit merk. “In Nederland zijn twee winkels die zich helemaal op Flyer richten en wij zijn daar eentje van.”

Rolls

In Groningen moesten we weg omdat de gemeente het pand nodig had voor wijkvernieuwing rond het NS-station. “We hebben klanten uit de wijde omgeving van Groningen en ook veel in Haren”, zegt Eelco. “Naar een winkel in hartje Groningen wilden we niet, dus toen we het Anjerplein in Haren ontdekten, leek ons dat een goede plek.” Het stel twijfelde nog een paar maanden, maar zette dus begin september de grote stap. De winkel is ruim; de werkplaats is schoon en efficiënt ingericht. Eelco en Dina hebben het nu al druk, maar denken de komende tijd nog veel Harenaren enthousiast te kunnen maken. “Dit is de Rolls Royce onder de e-Bikes”, lacht hij.

foto: Eelco en Dina zijn neergestreken in Haren