Rommelmarkt Haren: Kringloop met klasse

Door: Redactie

Kringloopwinkel Rommelmarkt Haren loopt als een trein. Vooral op woensdag, als het assortiment weer is aangevuld, loopt het storm. Curiosa, boeken, kleding, schoenen en meer. Wie er een leuke baan zoekt is welkom: vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Ooit was Rommelmarkt Haren pionier, maar tegenwoordig zijn kringloopwinkels ‘hot’. Voorzitter van de stichting is Sipke Havinga (61): “Alleen al door ons bestaan op een A-locatie confronteren wij het publiek met de gekte van de wegwerpmaatschappij. Wij laten zien dat spullen echt wel hergebruikt kunnen worden en bovendien steunen we goede doelen in ontwikkelingslanden. We staan dus voor een goede zaak en dat wordt volgens mij wel gewaardeerd door onze klanten.”



Kritisch

De winkels aan de Rijksstraatweg en Hortuslaan hebben niet over klandizie te klagen. De rekken zijn gevuld met 1001 artikelen, die in goede staat verkeren. Ze zijn bovendien mooi uitgelicht en dat scheelt. Sipke: “Achter de schermen worden de ontvangen artikelen goed gecontroleerd. Bijzondere producten worden getaxeerd door externe deskundigen. Dit betekent dat er elke week veel werk verzet moet worden.” De ruim 35 vrijwilligers hebben er hun handen vol aan. Het lukt, volgens Sipke altijd, vooral omdat het leuk is dit met elkaar te doen.

Informatie

Rijksstraatweg 222: open woensdag t/m zaterdag 13.30 – 17.00 uur

Hortuslaan 4a, open vrijdag en zaterdag 13.30 – 17.00 uur

Spullen brengen Hortuslaan 4a, Haren Vrijdag en zaterdag 13.30 – 17.00 uur

Ophalen van spullen kan alleen op afspraak

Schouders

Wie bij een rommelmarkt een ‘rommelige’ organisatie verwacht, vergist zich. Rommelmarkt Haren heeft een bestuur dat zijn zaken netjes regelt (ook administratief) en een organisatie van werkgroepen, waar vrijwilligers hun taken nauwgezet verrichten. Sipke: “In de werkgroepen zitten vrijwilligers die affiniteit hebben met een bepaalde productgroep. Zo werkt hier iemand tussen de boeken, die jaren in een Harense boekwinkel heeft gewerkt.” Als Havinga in gedachten de lijst met vrijwilligers afgaat, ziet hij mensen met allerlei achtergronden. Die hebben één visie met elkaar gemeen: kringloop is goed voor de aarde. En ook belangrijk: ze vinden het prettig om met leuke mensen samen te werken. Schouders eronder voor de goede zaak.

Kansen voor vrijwilligers

Het succesverhaal van Rommelmarkt Haren heeft maar één zwakke plek: de personele bezetting. Sipke Havinga: “We beklagen ons niet met ruim 35 vrijwilligers. Maar we zouden er wel 10 bij kunnen gebruiken. We hebben hier iets goeds te bieden, ook voor jonge mensen. Je doet ervaring op in een winkelbedrijf, waar je alle facetten van de detailhandel tegenkomt. Inkomende goederen aannemen, transport, selectie- en prijsbeleid, etaleren en verkoop. Daarnaast geeft het energie om dit met een leuke gezellige groep mensen te doen… Wie ook zin heeft om op deze wijze een bijdrage te leveren aan een ‘iets betere wereld’ is van harte welkom”

Belangstellenden kunnen Sipke Havinga mailen: voorzitter@rommelmarktharen.nl.



foto: Sipke Havinga met collega-vrijwilligers