Ron Cator nieuwe voorzitter Stichting Clockhuysplein

Nieuws:

Door: Redactie

Oud-huisarts Ron Cator gaat de stichting Clockhuysplein versterken. Hij is aangetreden als de nieuwe voorzitter en volgt initiatiefnemer Jos Verkuyl op. Martin Hemmen is de nieuwe secretaris en volgt daarmee Karin Kalverboer op.

Clockhuysplein beijvert zich om culturele en maatschappelijke activiteiten te ontplooien in en rond ’t Clockhuys, met een focus op ouderen. Saskia Kleiverda, in dienst van de stichting, is roerganger en neemt initiatieven om ouderen met elkaar in contact te brengen. Mailadres van de stichting: info@clockhuysplein.nl