Ron Cator vraagt: “Senioren in Haren, wat heeft u ons te bieden?”

Door: Redactie

Oud-huisarts Ron Cator uit Haren is de nieuwe voorzitter van Stichting Clockhuysplein. Hij zegt dat deze stichting de 55-plussers in dit dorp wil uitdagen om concreet bij te dragen aan de lokale samenleving. “We zijn géén club die ouderen wil vermaken of uit hun isolement wil halen”, zegt hij. “Dan zit je in de sfeer van hulpverlening en daar willen we verre van blijven. We zien het anders: senioren hebben veel te bieden en we willen hen faciliteren om daarmee andere mensen een plezier te doen.” Aldus in het kort de visie van Clockhuysplein Haren.

Foto: Ron Cator en Lisa Zwiers willen senioren in Haren in beweging brengen.

