Samen vissen met ouderen

Door: Redactie

Dinsdag scheen de zon boven Sassenhein in Haren in de dubbele betekenis van het woord. De vrijwilligers van Samen Vissen ontvingen ouderen van zorginstelling ZINN in Haren om samen de hengels uit te werpen.

Samen Vissen is een initiatief van Sportvisserij Nederland en vrijwilligers van Hengelvereniging Sassenhein in Haren waar mensen met een beperking worden geholpen bij het vissen. Mevrouw Schoenmaker uit Hoogezand zat te genieten van dit uitstapje en haalde verschillende visjes omhoog. “Maar je mag me niet afleiden hoor, want dan zie ik mijn dobber niet meer.” De heer Bruiniers, ook uit Hoogezand, heeft al niet meer gevist sinds zijn ernstige fietsongeluk bij Waterhuizen, waar hij op een paaltje midden op het fietspad reed. Hij kon daarom extra genieten en sloeg een paar flinke vissen aan de haak.

Janny Visser, die namens de zorginstelling als begeleider mee was, vindt het jaarlijkse uitstapje altijd weer een plezier. Jacques Kruller van Hengelvereniging Sassenhein en enkele andere vrijwilligers helpen de vissers waar nodig en maakten er een geslaagde ochtend van.



Janny Visser (links) en Jacques Kruller (midden).



