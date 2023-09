Door: Redactie

Een man is zondagochtend van zijn scootmobiel gevallen. Dat gebeurde op de Dilgtweg.

Geluk bij een ongeluk was dat het gebeurde voor de deur van ZINN (ouderenzorg). Alerte zorgmedewerkers ontfermden zich over de man tot de ambulance er was.

Foto Patrick Wind 112Groningen/Haren de Krant