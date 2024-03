Sfeer proeven bij waterscouts Midlaren kan op 9 maart

Nieuws:

Waterscouting Nicolaasgroep uit Midlaren heeft afgelopen week met veel enthousiasme de aftrap gegeven van hun jongste speltak, de Dolfijnen. De eerste bijeenkomst, die afgelopen zaterdag plaatsvond, werd met groot succes ontvangen door de aanwezige ouders en hun kinderen.

Meer kinderen kunnen nog meedoen

Ondanks de veelbelovende start blijft de vereniging actief op zoek naar nieuwe avonturiers om deel te nemen aan hun waterscoutingprogramma. Vincent Kuiper, een van de vrijwilligers bij de Nicolaasgroep, benadrukt het belang van deelname aan dit programma: “Onze kennismakingsopkomsten zijn een leuk en goed programma om onze vereniging te leren kennen. Wij willen dat alle kinderen leren om te genieten van de natuur, maar ook om plezier te hebben op en rond het water. Daarnaast leren de kinderen ook waardevolle vaardigheden zoals samenwerken, zelfredzaamheid en respect voor de natuur.”

Wat zijn Dolfijnen?

De nieuwe groep, genaamd de Dolfijnen, zijn kinderen van 7 tot 11 jaar oud. Deze kinderen leren bij de vereniging zeilen in optimisten. Dit zijn kleine zeilbootjes ideaal voor kinderen om de eerste keer het water op te gaan. Het leuke van waterscouting is dat kinderen naast het zeilen ook een plek hebben waar ze zich thuis kunnen voelen en welkom zijn. Als de Dolfijnen in de winter niet aan het zeilen zijn, doen ze spelletjes, leren ze de zeiltheorie, gaan ze knutselen of doen ze nog een van de vele andere activiteiten. In de zomer wordt het zeilen afgewisseld met spelletjes, maar ook het bakken van broodjes bij een kampvuur hoort soms bij het programma!



De aankomende startdagen

Het volgende evenement staat gepland op 9 maart, gevolgd door een vervolg op 16 maart. Alle kinderen tussen 7 en 11 jaar oud zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze opwindende activiteiten. Het evenement zal plaatsvinden op het scoutingterrein van de Nicolaasgroep Midlaren, gelegen aan de Noordma 2. De vereniging benadrukt wel dat kinderen zich vooraf dienen aan te melden via de website, nicolaasgroep.nl/dolfijnen.

Voor meer informatie over de komende evenementen en hoe u kunt deelnemen, kunt u per e-mail contact opnemen met Vincent Kuiper via vincent.kuiper@nicolaasgroep.nl.