Sinterklaas en zijn Hoofdpiet hebben nog wat hulp nodig op zaterdag 19 november en zaterdag 26 november in Haren.



-Ben je 15 jaar of ouder?

-Kun je je goed verplaatsen in de rol van deze helden?

Solliciteer dan bij Sinterklaas via een appje: 06-23745612.