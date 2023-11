Sinterklaas in centrum Haren 2023

Door: Redactie

Sint en zijn vele Pieten komen naar Haren. Kinderen krijgen alle kans om hen persoonlijk te ontmoeten.

Zaterdag 25 november 13.30 uur

Het gezelschap maakt een voettocht door het dorp. Rond 15.00 uur is er op het podium Raadhuisplein een korte show. Sint deelt die dag géén cadeautjes uit op straat. Dat gebeurt een week later. Er is een Tolk ngt (Nederlandse gebarentaal) aanwezig! Er zijn glutenvrije pepernoten. Er worden ook kleurplaten uitgedeeld, die de hele week kunnen worden gedeponeerd in de Sinterklaas Brievenbus bij de Dorpskerk. De mooiste wordt beloond met een huisbezoek van Sinterklaas en Hoofdpiet op 2 december 17.00 uur.

Zaterdag 2 december 10-16 uur

Kinderen kunnen op bezoek bij Sint en Piet in de Dorpskerk, waar hij logeert. Gratis kaartjes met tijdblok kunnen vanaf 9.30 uur worden opgehaald bij de Dorpskerk. De hele dag is er Sinterklaas Festival, waar kinderen kunnen aanschuiven bij leuke spellen. Wie alle spellen speelt ontvangt een cadeautje!