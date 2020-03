Slagerij weer open in noodwinkel. Ook bezorgen mogelijk via Shared Spaces Haren.

Door: Redactie

De gratis bezorgdienst per bakfiets van Shared Spaces Haren heeft er weer een nieuwe gebruiker bij. Slager Martin Dijk heeft vrijdag om 10.00 uur zijn noodwinkel op wielen geopend in de Kerkstraat. Vanaf nu kunnen mensen via zijn website vleesproducten bestellen en gratis laten bezorgen. Nu nog in Haren en Onnen. Uiteraard komt nu ook de spontane winkelverkoop weer op gang bij deze tijdelijke winkel.

Dijk was door een brand in de kelder van zijn winkel op 16 maart ernstig gedupeerd. Door rook is voor ‘tonnen’ schade aangericht, de winkel kan voorlopig niet open. Daarop heeft Dijk besloten een winkelwagen voor de pand te plaatsen. “De gemeente heeft me aan alle kanten geholpen om dit mogelijk te maken”, zegt hij. “Er gaan in deze vreemde tijd ook veel dingen goed.”

De winkel op wielen bestaat uit een lange toonbank, waar de producten als vanouds liggen uitgestald. De klanten staan (net als op de warenmarkt) buiten en kunnen de 1,50m afstand prima bewaren.

Het is één van de voorbeelden hoe ondernemers zich schrap zetten om het leven in het dorp leefbaar te houden. Niet alleen proberen zij hun bedrijven overeind te houden, maar ook voorzien zij in de behoefte van het publiek om zich te kunnen blijven voorzien van eten, drinken en andere producten.

In een filmpje roepen de ondernemers op tot lokale loyaliteit.

Kijk hier naar de videoboodschap: https://youtu.be/yum1XrunnVc

Of kijk op: www.facebook.com/harendekrant