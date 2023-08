Sociale Brigade Haren gaat samenwerken met Westerholm en Energiek Maarwold

Nieuws:

Door: Redactie

De Sociale Brigade Haren is het opmerkelijke en professioneel georganiseerde initiatief van betrokken mensen uit Haren en omgeving, die bijspringen in tijden van nood. De groep richt zich onvermoeibaar vooral op de situatie in Oekraïne met inzamelingsacties. Achter de brigade zitten louter vrijwilligers, waarvan Willemijn Kemp één van de roergangers is. Naast Harenaars hebben zich ook vluchtelingen uit Oekraïne aangesloten. Zie www.socialebrigade.com

Wekelijkse inzamelingen

De Sociale brigade zoekt verbinding met andere partijen, zoals het buurtinitiatief Energiek Maarwold en Westerholm aan de Irenelaan te Haren. Willemijn Kemp laat weten dat de Sociale Brigade op dat adres vanaf 9 september a.s. iedere zaterdag van 13.00-17.00 uur spullen voor Oekraïne inzamelt (zoals men dat ook al in de stad doet).

Wat is er nodig?

De brigade hoopt op houdbare levensmiddelen, medische producten, powerbanks, generatoren, slaapzakken, zaklampen, kaarsen en hygiëneproducten. Deze worden allemaal met eigen diensten naar het oorlogsgebied gebracht.