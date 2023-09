Sporen van Nederlands-Indië in Haren: Sander zocht naar zijn roots

Door: Redactie

In Haren de Krant van september 2023 zijn vier pagina’s gewijd aan Nederlands-Indië. We gingen op zoek naar sporen in Haren, maar ook verhalen waaruit blijkt dat Nederlands-Indië nog leeft in harten en hoofd van velen. Hieronder één van de verhalen. Lees ook de andere verhalen in Haren de Krant, die wordt verspreid van 22-28 september.

Op zoek naar Indonesische roots:

“Life Changing”

Hij werd onlangs in Indonesië een Kopi Susu genoemd: koffie met melk. “Mijn moeder is Fries, mijn vader Indisch”, verklaart Sander Claassen uit Haren het woordgrapje. Onlangs ging hij in Indonesië op zoek naar zijn roots en dat heeft gevolgen.

Friesland

Ook voor Claassens familie was het leven in Nederlands-Indië goed, totdat Japan in 1942 het land bezette. “Mijn opa Wim voetbalde in het Nederlands-Indisch elftal en had een goede baan als beheerder van ‘s Lands Kas”, zegt hij. De familie verliet het thuisland (Sulawesi) en nam naast de mooie ook de nare herinneringen (Japanse kampen) mee. Eenmaal in Nederland belandde het gezin Claassen in Friesland, waar ‘opa Wim’ medeoprichter werd van v.v. Holwerd. Men koos een kerk, een school en integreerde in het Friese leven. Eén van de zonen, Egbert, zou trouwen met Aafke, een Friezin, en naar Usquert verhuizen. Daar groeide hun zoon Sander op.

Roots

Nu, zeventig jaar later, is Sander Claassen op zoek naar zijn wortels, die niet in Usquert maar in het verre Nederlands-Indië liggen. “Deze zomer ging ik erheen en maakte de viering mee van de Indonesische onafhankelijkheid”, zegt hij. “Wat me daar allemaal overkwam, zeg. Ik werd als vip behandeld, kreeg traditionele kleding aan. Het voelde als thuiskomen. Ik werd voorgesteld aan de burgemeester en mocht in gesprek met politici. We hebben gepraat over de opgaven die we in Groningen hebben, zoals onderwijs en klimaat. Het gevolg is dat er binnenkort waarschijnlijk een delegatie naar Groningen komt om ervaringen te delen.”

Stem

Wat Claassen het diepst raakte was een spirituele ervaring die hij meemaakte tijdens een tocht over het Meer van Tempeh. Hij zegt: “Ik zag opeens het wateroppervlak veranderen. Heel bijzondere golfjes zag ik en ik hoorde als het ware een stem uit het water, die me zei: ‘Alles komt goed’. Ik raakte erg geëmotioneerd en vroeg aan de schipper of er een moeder in het water zat. Hij heeft dat beaamd, zonder concreet te worden.” Voor Sander Claassen leek het de stem van zijn Indische oorsprong. Het heeft ertoe geleid dat hij een nieuwe koers gaat varen in het leven. “Ik maak geen keuzes meer op basis van angst, maar op basis van vertrouwen. Alles komt goed. Ik heb een veelbelovende sollicitatieprocedure in het onderwijs afgebroken en ga nu voor mezelf beginnen. Ik ga mensen en organisaties met elkaar in contact brengen om moeilijke vraagstukken op te lossen. Alles komt goed.”