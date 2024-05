Startsein gegeven voor nieuwbouw woningen aan Molenkampsteeg

Door: Redactie

Vandaag was de feestelijke start van het nieuwbouwproject aan de Molenkampsteeg in Haren. Begin 2023 zijn vier woningen aan de Molenkampsteeg gesloopt. Hiervoor worden vier energiezuinige sociale huurwoningen teruggebouwd. De woningen worden begin 2025 opgeleverd. De heer Dik Niewold (foto), oud-voorzitter van de huurdersorganisatie van Woonborg, opende symbolisch de bouwplaats. Ook wordt – als de bouw is gevorderd – een gevelsteen met zijn naam geplaatst.

De voorbereidingen hadden tijd nodig

Woonborg heeft intensief overleg gehad met de bewoners van de gesloopte woningen. Sloop/nieuwbouw had de voorkeur van de corporatie ten opzichte van renovatie. Met nieuwbouw kan Woonborg betere woningen realiseren die voldoen aan alle kwaliteitseisen. Het ontwerp van de woningen is gebaseerd op de bestaande architectuur in de straat. Aannemer Bouwbedrijf C. Tadema bouwt de woningen.

Dik Niewold was vanaf 1974 voorzitter van de huurdersbelangenvereniging in Haren

In 1984 werd hij gevraagd om bestuurslid te worden van de Stichting Harener Woningbouw. In 1991 fuseerden Haren, Zuidlaren en Anloo tot de Drents-Groningse Woningcorporatie (DGW). En in 2001 fuseerden DGW en Roden tot Woonborg. De heer Niewold maakte tot 2015 deel uit van het bestuur.

‘De heer Niewold heeft zich 31 jaar met hart en ziel ingezet voor de belangen van huurders. Door het plaatsen van een gevelsteen met zijn naam, willen wij hem bedanken voor zijn grote betrokkenheid’ aldus Esther Borstlap, directeur-bestuurder van Woonborg.

Thuis in 32 dorpen

