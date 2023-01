Stichting Behoud Groene Hortus noemt plan CareX een ‘illusie’ en ‘annexatie’

Door: Redactie

Na een kritische reactie van Stichting Vrienden van de Hortus heeft nu ook de Stichting Behoud Groene Hortus, die de Hortus nu beheert, negatief gereageerd op het omvangrijke plan van CareX om de Hortus ‘erbij te nemen’, zodat een sterke partij ontstaat die goed kan zorgen voor zowel Hortus als Biotoop.

In het plan stelt CareX voor om extra appartementen te bouwen op de bestaande Biotoop, en de Hortus en Biotoop in elkaar te schuiven, waarbij CareX deels gaat zorgen voor de Hortus. Daar zouden ook tinyhouses moeten komen. Het entreegebouw wordt een winkel en de tuinen moeten 24/7 vrij toegankelijk zijn voor publiek.

De Stichting Behoud Groene Hortus ziet het niet zitten. Men schrijft in antwoord op vragen van Haren de Krant haar relaas, zoals hieronder weergegeven. De gemeente heeft gezegd de plannen van Carex ‘mee te nemen’ in haar oriëntatierondes.

Reactie Stichting Behoud Groene Hortus

Het plan lijkt ons in zijn geheel een volstrekte illusie. Dit plan beperkt zich niet tot de Biotoop, maar annexeert ook de Hortus. In de inleiding bij het plan wordt aangegeven, dat dit plan met medeweten van de Gemeente Groningen en de RU Groningen is opgesteld. Dat de SBGH in deze mededeling ontbreekt, kan geen verwondering wekken. De inhoud verdraagt zich op geen enkele wijze met de doelstelling van de Stichting Behoud Groene Hortus, de beheerder van de Hortus. Overigens hebben de Gemeente en RUG aangegeven inhoudelijk niet betrokken te zijn bij de plannen.

Het plan zelf betekent het einde van de Hortus botanicus. De claim dat men met het plan ook de ecologisch/botanische waarden in stand kan houden is grotesk als men leest wat er wordt voor gesteld: een openbare tuin met 10 tiny houses, 3 off-grid woningen, een crossbaan, een kinderspeelplaats, een spartelvijver met ligstrand, een hardlooproute met objecten voor freerunning, skatebaan, een openluchttheater met ca. 300 zitplaatsen, een blotevoetenpad, een bloemenpluktuin en openbaar grasveld en in de Chinese tuin verblijven voor ‘artists in residence’. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat ook de claim dat het een rustgebied blijft met deze invulling onzin is.

Het plan is niet alleen megalomaan en een artistieke droom, ook de financiële onderbouwing ervan is volledig uit de lucht gegrepen. Gegeven de oorspronkelijke aard van de gebouwen op de biotoop (kantoren en laboratoriumvoorzieningen met veel asbest) en de staat van het onderhoud, zal het realiseren van up-to-date woonvoorzieningen een aanzienlijke investering vergen. Voor het biotoopterrein lijkt het realiseren van betaalbare nieuwbouw voor ouderen, lagere – en midden inkomensgroepen een betere optie.

Ook de gedachte van CareX dat de SBGH “ontzorgd“ zou moeten worden is, afgezien van de arrogantie die daaruit spreekt, niet realistisch. De SBGH heeft zich zelf de afgelopen 10 jaar met een stijging van de bezoekersaantallen van ca. 20.000 naar ruim 36.000 per jaar wel bewezen. Waar CareX goed in is, is het organiseren van een nuttige functie voor gebouwen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren en al dan niet op de nominatie staan om te verdwijnen. Dat is een andere kwaliteit dan het runnen van de grootste botanische tuin van Nederland.

Namens het Bestuur SBGH / J. Poutsma