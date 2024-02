Stille aftocht van een Harense winkel

Door: Sales

Het briefje op de ruiten van Beans & Grapes aan het Raadhuisplein in Haren ziet er wat triest uit. De winkeldeur is op slot, want de zaak is per direct gestopt.

De schrijver meldt twee redenen voor de stille aftocht: de winkel is vanaf juni niet langer te huren voor hen en men kan ook geen goed personeel meer vinden om de zaak te runnen. De verkoop van wijnen, kazen en delicatessen vraagt kennis en vakmanschap en die zijn schaars. Daarom is men dus per direct gestopt.

Beans & Grapes opende de zaak in 2014 toen de beroemde delicatessenzaak Hein Post aan de Brinkhorst plotseling de deuren sloot wegens een dispuut met de verhuurder. In Haren was behoefte aan zo’n winkel en die leegte werd destijds door Beans & Grapes opgevuld.

De Groningse vestiging van deze winkel blijft open.