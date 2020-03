Stille getuigen van dodelijk ongeval Rijksstraatweg Haren

Door: Redactie

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar de klap die een auto zondagavond rond 23.30 uur heeft gemaakt was voor één van de inzittenden dodelijk. Tegen twee uur werd het wrak, in twee stukken, geborgen. Rond half twee in de nacht van zondag op maandag arriveerde een lijkwagen.

De hulpdiensten rukten massaal uit en om 23.45 uur was het wel duidelijk dat er iets helemaal fout was gegaan. Vijf ambulances waren ter plaatse en brandweer en politie. Er werden om middernacht schermen geplaatst rond het wrak en dat is meestal een aanwijzing over de ernst. Eén van de inzittenden werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, een andere zat nog bekneld in de zwaargehavende auto. In het schijnsel van felle lampen werd gevochten voor zijn/haar leven, maar om ongeveer kwart voor één meldde de politie dat het slachtoffer op de plaats van het ongeval was overleden. Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niets bekend. Ook wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd waardoor de auto zo’n klap kon maken. Op de Rijksstraatweg is het rond dit tijdstip doorgaans erg rustig en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Foto’s: 112Groningen/Haren de Krant M. Nuver/R. Meter