Stolperstein aan Rijksstraatweg waarschijnlijk afgegraven en afgevoerd

Door: Redactie

Niet alleen aan de Oosterweg in Haren zijn Stolpersteine onder asfalt verdwenen. Ook aan de Rijksstraatweg 257 is onlangs een Stolperstein verdwenen onder asfalt en slijtlaag. Maar het is wellicht nog vervelender: alvorens er een nieuw voetpad is gelegd, is deze strook afgegraven voor nieuwe leidingen. Het ligt dus voor de hand, dat de Stolperstein met een vracht zand is afgevoerd. Wrange analogie met de geschiedenis.



Je zou het een tweede incidentje kunnen noemen en het zal wellicht geen trend zijn. Toch is het opvallend dat voor de tweede keer in korte tijd de pijnlijke geschiedenis van de Jodenvervolging schijnbaar achteloos met asfalt is toegedekt (of zelfs is verdwenen). Projectleider Peter Woldman van BAM Infra, die de werkzaamheden in Haren coördineert, is hoorbaar onaangenaam verrast als hij van de redactie hoort wat er is gebeurd. Op de vraag of hij weet wat Stolpersteine zijn moet hij het antwoord schuldig blijven. Daarmee is direct verklaard, dat wegenbouwers misschien helemaal niet in de gaten hebben, dat zij kleine monumenten vernielen. Woldman zegt dat het traject altijd eerst wordt geschouwd. “Maar als je niet weet waar je op moet letten, zie je zoiets over het hoofd”. Het is ook denkbaar dat het kleine messing plaatje (plm. 10×10 cm) met een laagje zand was bedekt en daarom niet is gezien.

Voorbeeld van een Stolperstein (niet in Haren). Een steen met messing plaatje.





Naar wie verwees deze Stolperstein?

In dit geval verwees de steen naar Simon Heiman Cohen (1888-1943). Hij runde in 1934 een grossierderij in haarden en kachels in de Oosterstraat in Groningen en ging wonen aan de Rijksstraatweg 257 in Haren. Ze hadden drie kinderen, van wie twee jong stierven. De bezetter neemt Cohen in 1941 zijn bedrijf af en hij houdt zich op de been met de ruilhandel van weckflessen en kachels. In 1942 meldt hij zich aan voor tewerkstelling en wordt met negen andere Harenaars naar het kamp in Westerbork gebracht. Op 17 september 1943 wordt Cohen naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij in een gaskamer wordt gedood. Zijn dochter Dina overlijdt in kamp Mauthausen. De weduwe van Cohen, Amalia, heeft de oorlog wel overleefd.

In Haren liggen in verschillende straten Stolpersteine, zoals aan de Meerweg en Wilhelminalaan. Vallen ze genoeg op? Zijn er meer stenen tijdens werkzaamheden verdwenen? Meld het de redactie: redactie@harendekrant.nl

In een reactie aan De Telegraaf liet de gemeente Groningen weten dat men de fout aan de Oosterweg wilde herstellen. Daar kan dus nu het adres Rijksstraatweg 257 aan worden toegevoegd.