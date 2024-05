Streng fietsenbeleid bij NS station: na 15 minuten kan je fiets weg zijn

Door: Redactie

Sofie werkt bij Studiehulp.NU in De Biotoop en reist dagelijks per trein vanuit Assen naar Haren. Daar staat de fiets waarmee ze haar weg naar De Biotoop vervolgt. Op een dag was de fiets ‘foetsie’ en kon zij hem tegen betaling van 25,- ophalen bij…de gemeente. Wat is het verhaal hierachter?

Op het NS-station Haren geldt de gemeentelijke regel dat je een fiets daar niet langer dan 12 dagen mag laten staan. Doe je dat wel, dan wordt die verwijderd. Parkeer je buiten de vakken nabij het NS-station, dan kan je fiets al na 15 minuten worden verwijderd. Sofie snapt het beleid, maar werd er tegelijk het slachtoffer van. Want door een foutje van de gemeente werd haar fiets al na 4 dagen van het station verwijderd. “Ik heb de fiets er op 2 mei geparkeerd en op 6 mei is hij weggehaald. Ik ben toen gaan kijken op de website www.verlorenofgevonden.nl en daar zag ik een foto van mijn fiets. De gemeente had die geplaatst en erbij geschreven dat de fiets was weggehaald omdat ik de termijn van 12 dagen zou hebben overschreden. Ik kon de fiets weer ophalen in het depot in Vinkhuizen tegen betaling van 25,-.”

Gemeente zegt…

Sofie vindt de gang van zaken niet prettig en wil bezwaar maken tegen de sanctie, maar weet niet goed waar ze moet beginnen. Daarom namen we contact op met de gemeente.

Natascha van ‘t Hooft zegt: “Op deze manier gaan we verrommeling tegen, blijft het gebied voor iedereen toegankelijk en is er ruimte voor iedereen om de fiets op een veilige en prettige manier te stallen. Er staan sinds begin oktober 2023 borden die de mensen erop wijzen dat fietsen niet langer dan 12 dagen achtereen gestald mogen worden. Vorig jaar juli en september is er aandacht voor geweest in de nieuwsbrief voor Haren. Er is geen sprake van ontvreemden en terug verkopen. De fiets blijft het bezit van de eigenaar. Het bedrag wat bij ophalen betaald moet worden is een vergoeding van een deel van de kosten die de gemeente heeft gemaakt. Wat betreft het in bezwaar gaan tegen het weghalen van de fiets, hoe dat moet staat in het document dat we de mensen meegeven als ze de fiets in het depot komen ophalen.”



In dit gebied bij het station geldt het genoemde regime.