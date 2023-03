Terug uit Oekraïne; na acht maanden was het niet meer vol te houden.

Door: Redactie

Maart 2022: Henk-Jan Buist uit Haren en Amber Kos startten de motor van hun pas aangeschafte Ford Transit en zetten koers naar een land in oorlog: Oekraïne. Ze kenden genoeg redenen om dat niet te doen, maar lieten zich vooral leiden door die ene om het juist wel te doen: helpen. Ze zijn terug, hier is hun relaas.

Van maart tot november doorkruisten ze Oekraïne met als doel om hulpgoederen vanuit verzamelplaatsen te distribueren naar kleinere dorpen die onlangs waren bevrijd, waar ze de spullen bij wijze van spreken tot achter de voordeur bezorgden.Ze ontmoetten dankbaarheid en bewondering bij de mensen, die vaak niet begrepen waarom ze dit voor hen deden.

Raketten

De wreedheid van de oorlog was letterlijk heel dichtbij. Waar de oorlog voor ons bestaat uit tv-beelden, konden Henk-Jan en Amber de strijd ruiken. Henk-Jan: “We hebben bij Bakhmut over een afstand van 20 kilometer evenwijdig aan het Russisch-Oekraïense front gereden op een afstand van ongeveer een tot anderhalf kilometer.” Hun missie had slecht kunnen aflopen. Amber: “We sliepen vele keren in een dorpje in een gemeentehuis zo’n tien kilometer van de frontlinie af. Op een nacht waren er vlak boven ons hoofd enorme ontploffingen.” Henk-Jan: “We waren met kleren aan gaan slapen, ik sprong overeind en heb Amber meegetrokken. Het hoofd van de politie en bewaking kwam ons ophalen: ‘Jullie moeten hier weg!’ schreeuwde hij. Hij bracht ons naar een kleuterschool. We hoorden later dat het Russische raketten waren die door de luchtafweer uit de lucht waren geschoten.” Een paar dagen later werd het gemeentehuis wel geraakt. Henk-Jan en Amber zagen een diepe krater op de plek waar ze eerder de auto altijd hadden geparkeerd.” zie foto.

Lees het hele interview in Haren de Krant, die wordt verspreid van 21-28 maart in Haren en omgeving. U kunt ook een exemplaar ophalen bij TinQ, Kerklaan 37, Haren.

Het stel gaat eind april nog twee weken naar Oekraïne om daar hun werk af te ronden en hun bus te doneren.

Wilt u de reis financieel steunen? Het geld mag gestuurd worden naar:

NL84 RABO 0379111888 t.n.v. H.J. Buist o.o.v. humanitaire hulp Oekraïne