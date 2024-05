Thuiszorg in Haren: Zorgzaam tot aan de dood

Door: Redactie

Voor TSN Zorg verlenen Marjolein ten Hove en Anne Veldman met hart en ziel thuiszorg in Haren. Ze zijn er voor mensen in moeilijke situaties en blijven letterlijk zorgzaam tot aan de dood. Die laatste zorg wordt ook wel aangeduid met ‘palliatieve zorg’ (voorportaal van de laatste fase) of ‘terminale zorg’ (de laatste weken of dagen). Op 4 juni om 19.30 uur vertellen zij hun verhaal op verzoek van Monuta in de Bamshorn te Haren. Aanmelden: www.monuta.nl/afscheidnabij.

“Vaak verlenen we al enige tijd zorg aan mensen voordat zij in hun laatste levensfase komen”, zegt Marjolein ten Hove. “Er ontstaat een band.” Haar collega Anne Veldman: “Als iemand overlijdt roept dat ook bij ons nog steeds emoties op. We doen dit werk niet op de automatische piloot.”



U leest een uitgebreider artikel over het werk van deze twee zorgmedewerkers in Haren de Krant, die vanaf 28 mei wordt verspreid.

foto: Marjolein ten Hove (links) en Anne Veldman.