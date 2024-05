Tip: 112GroningenDag 1 juni

Door: Redactie

Op zaterdag 1 juni 2024 vindt voor de vierde keer de 112GroningenDag plaats in de Martiniplaza. Maar liefst 59 hulpverleningsinstanties waaronder Brandweer, Ambulancezorg Groningen, UMCG ambulancezorg, Landelijke Eenheid Politie, Justitie, IBT, Douane, ANWB, Sar Nederland, Rijkswaterstaat, VR Groningen, KNRM, Defensie, Marechaussee, Reddingsbrigade zullen aanwezig zijn. Sommige laten demonstraties zien.

De 112GroningenDag trok tijdens de vorige edities ruim 6000 bezoekers. Kinderen tot en met 5 jaar hebben dit jaar gratis entree. De 112GroningenDag zal deze editie voor het eerst ook samenwerken met de Stadjerspas(2,25 euro entree).

Vragen stellen

Wat kun je doen op het moment dat er echt iets misgaat? Wie bel je dan? Tijdens de 112GroningenDag kunt u deze vragen gericht stellen aan verschillende hulpverleningsinstanties. Zo weet u precies wat te doen in het geval van een calamiteit of noodgeval. Ook zullen verschillende bedrijven laten zien wat ze in huis hebben. Een dag voor jong en oud.



Muziek en vertier

Voor kinderen(Clown en springkussens). Politie Steelband geeft een lunchconcert van 12:15 tot 13:00 uur op het demoveld. Ook is er weer een feestelijke band(De Bierspiekers uit Spijk) en Clown Marco is weer present. Ook komt er een ware stormbaan voor de kinderen tot jaar of 13 jaar.

Online tickets

Martin Nuver van 112Groningen: “We introduceren ook online verkoop zodat u tijdens de dag niet lang in een rij hoeft te staan mits u na 11.15 uur komt.” De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare en Subsponsor 101BHV.nl

Haren de Krant maakt gebruik van de diensten van 112Groningen voor fotografie en verslaggeving van incidenten in Haren en omgeving.

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Entree regulier aan de kassa op 1 juni: Vanaf 6 jaar 4,50 euro p.p. (pinnen of contant).