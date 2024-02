Torion wordt nog gemist… Welke service biedt WIJ Haren eigenlijk?

Door: Redactie

Stel, je wilt met buurtgenoten een poule opzetten om de tuinen van ouderen in je straat bij te houden. Of je zoekt een manier om goede afspraken te maken met luidruchtige hangjeugd. Misschien merk je dat er in je straat behoefte is aan meer onderling contact. Blijft het bij ‘goede ideeën’ of klop je aan bij WIJ Haren om de plannen uit te voeren?

Helpende hand

Laat het duidelijk zijn: Ferry Pasché en Samantha Addens van WIJ Haren zien zichzelf bepaald niet als de opvolgers van Torion, die in Haren node wordt gemist. Maar een deel van die leegte die Torion achterliet kan door WIJ Haren wel degelijk worden ingevuld. Waarmee en hoe dan? “Met een helpende hand om goede ideeën voor de samenleving tot daadwerkelijke uitvoering te brengen”, zegt Samantha. “Niet dat we ze zelf kunnen uitvoeren, maar we kunnen ze wel faciliteren.”

Verbinders

Faciliteren, hoe? Ferry: “We gaan graag met bedenkers van leuke plannen om tafel. We zullen verbinder zijn, ook in de richting van de gemeente. We kunnen helpen met de aanvraag van eventuele vergunningen, het zoeken van de juiste contactpersonen bij de gemeente of naar partijen die kunnen meehelpen bij het uitvoeren van de plannen.” In het voorbeeld (hierboven) van het tuinonderhoud voor oudere straatgenoten zou WIJ kunnen zorgen voor gereedschap (met hulp van Woonborg), het opstellen van een poule en het binnenhalen van kennis op het gebied van tuinonderhoud. Het zijn verzonnen voorbeelden.

Wie is WIJ?

Samantha en Ferry bieden hun gratis diensten aan, maar wie betaalt hun salaris? Dat is de Stichting WIJ Groningen, waar WIJ Haren bij hoort. Die stichting werkt uitsluitend in de gemeente Groningen en heeft wel 600 mensen in dienst. Het gaat dan onder andere om hulpverleners, opbouwwerkers, jongerenwerkers en andere maatschappelijke beroepen. De stichting heeft twee afdelingen:

(1) dienstverlening binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet

(2) mooier maken van de samenleving (samenlevingsopbouw)

Contact

Met een knipoog zeggen Samantha en Ferry dat zij bij de laatstgenoemde horen: helpen om de samenleving glans te geven. Wie contact wil met Samantha of Ferry; wie eens een leuk initiatief in de eigen wijk aan hen wil voorleggen: kom langs op de wekelijkse spreekuren:

Mellenshorst donderdag 10-12 uur

Clockhuys woensdag 14-15.30 uur

Jeugdsoos Mellenshorst dinsdag- en donderdag (middag/avond)

Of neem contact met hen op via: samantha.addens@wij.groningen.nl / 06-52868022 of ferry.pasche@wij.groningen.nl / 06-55465640

foto: Samantha Addens en Ferry Pasché willen helpen leuke dingen te organiseren…