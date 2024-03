Uit het leven van een Harense horecaondernemer gegrepen

Door: Redactie

Zit er nu wel of geen plastic in Tonny’s bakjes? Het leven van een horecaondernemer is niet altijd feest. Tonny Bruns (AnyTyme Restoria, Anjerplein) kan erover meepraten. Wetgeving dwingt hem al tot vergaande maatregelen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. Maar ook het gebruik van milieubelastende stoffen wordt inmiddels aan banden gelegd. Dat laatste leverde onlangs een malle situatie op.

Vinkje

“Ik kan er met mijn verstand gewoon niet bij”, zegt Tonny. “Op 7 februari kreeg ik bezoek van twee inspecteurs van Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze wezen mij op de frietbakjes en zeiden dat daar plastic in was verwerkt. Het waren heus bakjes van 100% suikerriet, maar daar geloofden ze niet in.” Tonny kreeg naar eigen zeggen ‘vinkjes’ achter zijn naam en dat stak hem. “De fabrikant van die bakjes vermeldt namelijk op de verpakking levensgroot ‘Geen Pfas, 100% plasticvrij, plantaardig materiaal.’ Wat willen ze nog meer dan?”

Vertrouwen

Na het vertrek van de inspecteurs heeft Tonny de leverancier gebeld en ontving daarop productinformatie over de bakjes. Echter, ook dat was voor de inspecteurs nog geen overtuigend bewijs, want zij antwoordden in een mail: “Ik wil graag weten welke grondstoffen, hulpstoffen, toevoegingen zijn gebruikt om de bakjes te produceren. In de mail is een testrapport van SGS genoemd. Als dit testrapport gaat over de betreffende suikerriet-bakjes dan ontvang ik ook graag dit testrapport ter beoordeling.” Tonny Bruns zucht en moet nu dus op zoek naar dat testrapport. De vakvereniging ProFri heeft aan hem laten weten dat niet alle vermeldingen van fabrikanten helemaal kloppen en daarom vraagt de Harense ondernemer zich af waar hij nu nog op kan vertrouwen.

Los van het bovenstaande kreeg Bruns nog een tweede vinkje achter zijn naam. Hij zou zijn gasten geen alternatief bieden voor de vermeende ‘plastichoudende bakjes’. Dat alternatief zou moeten zijn dat de klant een eigen pan of bak mag meenemen van huis. Dat vindt hij echter onzinnig, omdat hij dus géén plastic bakjes gebruikt. Bovendien wil hij uit het oogpunt van voedselhygiëne absoluut geen eigen pannetjes achter zijn toonbank hebben.

Zomaar een greep uit de belevenissen van een Harense horecaondernemer.