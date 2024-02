Vacature vrijwilliger Westerholm

Nieuws:

Door: Redactie

Link050 – Vrijwilligerswerk: Actief blijven in je buurt? Dat kan door vrijwilligerswerk te doen.

Heb jij twee rechterhanden, zie jij het werk liggen en ben jij graag in contact met ouderen? Westerholm, een kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen in Haren, is op zoek naar een assistent technische dienst. De functie is in te vullen als participatiebaan.

Meer informatie: info@saaksumborg.nl

Ontwikkellink

Ben je vrijwillig actief? Dan kan je gratis meedoen aan trainingen/workshops.

Meer informatie: www.link050.nl/ontwikkellink