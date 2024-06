Vandaag 1 juni ideaal weer voor zomermarkt Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Geen noemenswaardige regen, lekkere temperatuur: dat is het ideale weertype voor de zomermarkt in Haren. Het dorp is weer voor de voetgangers, die tussen tientallen originele verkoopkramen kunnen slenteren.

Uit de speakers zal naast muziek ook weer de vertrouwde stem klinken van spreker Auke van Hal, die in de jaren 80 en 90 ook deze rol vervulde.

De markt is open van 10-17 uur. Er is live muziek te horen, o.a. bij Intermezzo.