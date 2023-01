Veel inbraken. Oorzaak vermoedelijk ‘mobiel banditisme’

Door: Redactie

De lijst met inbraken in Haren en Glimmen van de afgelopen anderhalve maand is verontrustend lang. Wijkagent Marco Gaasbeek weet ervan en ziet een patroon.

“Het lijkt weer een voorbeeld van mobiel banditisme. Vaak gepleegd door mensen uit het voormalig oostblok, maar in dit geval weten we het nog niet. Deze mensen komen over de A28 aanrijden, nemen de afslag Haren of Glimmen en op de route kijken ze naar geschikte, vaak vrijstaande huizen.” Als we de lijst met gedupeerden bezien, zou dit enigszins kunnen kloppen. De adressen bevinden zich vaak langs de Rijksstraatweg of in zijwegen daarvan (mogelijk met een achteruitgang in de tuin), zoals Nieuwe Kampsteeg en Viaductweg/Westerveen, de laatste twee in Glimmen. De meeste inbraken vonden evenwel aan de Rijksstraatweg plaats tussen Dilgtweg (Haren) en Zuidlaarderweg (Glimmen), een traject van enkele kilometers.

Volgens Gaasbeek is de methode van deze inbrekers ook wel bekend. Meestal worden de inbraken aan het begin van de avond, net na het invallen van de duisternis gepleegd. Gaasbeek: “Als er op dat tijdstip geen licht brandt, weet je zeker dat er niemand thuis is. ’s Nachts is dat niet het geval.” Hij geeft als belangrijkste tip: bespaar niet op stroom en laat licht branden, zodat het lijkt of er iemand in huis aanwezig is.

Recent

Afgelopen zaterdag was een huis aan de Rijksstraatweg in hartje Glimmen doelwit rond 19 uur, er werd een keukenraam ingetikt om binnen te komen en er verdwenen sieraden en horloges. Aan de Rijksstraatweg in Haren bleef het bij een poging tot inbraak (foto), ook in het begin van de avond, toen de bewoners uit eten waren.