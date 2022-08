Nieuws:

Door: Redactie

De politie is op zoek naar Lennard in Haren of omgeving.

Hij is zeer lang (1.97 m), loopt op blauwe schoenen of blootsvoets in een korte broek met een groene polo. Kortgeschoren haar.

Ziet u hem? Bel 0900 8844 (politie).

Melding maandag 23.45 uur.