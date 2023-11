Vermiste vrouw uit Haren (84) overleden

Door: Redactie

Maandag rond 11.00 uur werd in het water van het Noordwillemskanaal, niet ver van de stad, het lichaam aangetroffen van de 84-jarige vrouw uit Haren, die sinds zaterdag was vermist.

Zij heeft zaterdagavond laat haar woning verlaten, waarschijnlijk verward. Hoe ze zo ver van huis kon geraken is natuurlijk nog niet vast te stellen. Een denkbaar scenario is dat zij via het fietspad langs het kanaal (Haren-Groningen) of via de Hoornsedijk in de richting van de stad is gelopen en daar ergens te water is geraakt. Ze werd nabij het Flonk Hotel gevonden.