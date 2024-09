Volop in het werkende leven en toch: Onbetaald werk met passie

Door: Redactie

Eva Schrijvers uit Onnen is 39 jaar oud en zit volop in het werkende leven. Ze heeft een baan bij het UMCG (Informatiemanagement) en bovendien is ze moeder van jonge kinderen. Deze dynamiek staat haar niet in de weg om zich in haar vrije uurtjes in te zetten voor de Stichting Rommelmarkt Haren. Dat is een kringloopwinkel waar de opbrengst naar goede doelen gaat. Voor die onbetaalde baan wil ze wel wat reclame maken, want ze zoekt collega’s.

“We hebben het in ons land zo goed”, zegt Eva. “Ik voelde de behoefte om mij in te zetten voor mensen in landen waar hulp nodig is. In ons dorpsblad ‘Onner Ons’ las ik een stukje van een vrijwilliger van de Stichting Rommelmarkt en die deed een oproep. Ik las het en dacht: dat is precies iets voor mij. Ik heb me aangemeld en kreeg een zeer warm ontvangst. Ik ben samen met een andere vrijwilliger begonnen met het verkopen van ingebrachte goederen op Marktplaats.”

Naast haar baan (vier dagen per week) is het werk goed in te plannen, vertelt Eva. “In goed overleg hebben we afspraken gemaakt over mijn inzet, zodat het past in mijn agenda. We kiezen producten uit die ik op de foto zet en daarna op Marktplaats publiceer. De online verkoop gaat prima, vooral van producten die niet alledaags zijn of seizoensgebonden. Niche-voorwerpen.” Een verklaring daarvoor heeft Eva niet. Wellicht heeft het ermee te maken dat mensen soms heel gericht zoeken naar een bepaald product (een tent of zoiets) en dan niet op goed geluk langs kringloopwinkels gaan.

Bestuurslid Marianne Suurmeijer van de Rommelmarkt is dolblij met de inzet van vrijwilligers en ze vindt Eva een mooi voorbeeld van een jongere generatie die zich onbetaald wil inzetten. Ze wijst erop dat het goed staat op je CV als je ergens gaat solliciteren. En je doet hier ervaring op in detailhandel (ook online) en logistiek. Een mooie combinatie. Wie interesse heeft kan eens kijken naar de vacatures op www.rommelmarktharen.nl