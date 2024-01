Nieuws:

Door: Redactie

Het voorlezen is wellicht bezig met een comeback. Onlangs hebben de medewerkers van speelgoedwinkel Baboffel besloten om een maandelijks voorlees ‘halfuurtje’ op te zetten.

Iedere eerste woensdag van de maand vanaf 10.30 uur is er een luisterhoek en wordt er voorgelezen, belooft men. Uiteraard voor de allerkleinsten die nog niet naar school zijn. Baboffel is gevestigd in De Brinkhorst te Haren.