Vrienden van de Hortus Haren zoeken werkgroepleden

De Vereniging Vrienden van de Hortus organiseren op 10 juni een Grote Hortus Dag, waar iedereen welkom is om mee te denken en praten over de toekomst van de Hortus, die nu in bezit is van de gemeente Groningen. De inbreng van bezoekers wordt genoteerd en zal aan de gemeente worden gepresenteerd.

De organisatie wil met bezoekers in gesprek over vijf thema’s:

Hortus en ontspannen: wandelen en genieten van de heilzame natuur

Hortus en leren: ontdekken wat biodiversiteit is in relatie tot grote maatschappelijke thema’s als klimaatadaptatie en wat je zelf daarin kan betekenen

Hortus en beschermen: het in stand houden van bijzonder collecties, zowel levende planten als een museumcollectie

Hortus en inspireren: de natuur laten werken als inspiratiebron voor kunst en wetenschap

Hortus en ondernemen: het uitbaten van de ruimte en gebouwen; zorgen voor een verdienmodel

Oproep: Wie zitting wil nemen in een werkgroep om de bovenstaande thema’s alvast uit te werken, kan een mail sturen aan: hortusharenvrienden@gmail.com.

Eigen visie

De vereniging heeft zelf ook een toekomstvisie, die te lezen is op www.vriendenhortusharen.nl. Samengevat komt deze visie neer op het volgende: “de Hortus verrijken met een subtropische kas, de komst van het Natuurmuseum van Klaas Nanninga, proefvelden met klimaatbestendige en natuurinclusieve landbouw en het opknappen van de Chinese Tuin. De Vrienden koesteren de wens, samen met het bestuur van de Hortus en diverse andere partijen, om een nieuw voorlichtingscentrum te realiseren: het Huis van de Natuur en Duurzaamheid.”