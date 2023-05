Vrienden van Groningen Airport Eelde kwamen bijeen

Door: Redactie

De luchthaven van Groningen (GAE) staat ter discussie en daarbij laten vooral tegenstanders zich horen. Op 15 mei klonk er een ander geluid, want toen kwamen de Vrienden van GAE bijeen.

Maandag 15 mei werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden van Groningen Airport Eelde gehouden. De belangstelling van de donateurs was groot. De directeur van de luchthaven, Meiltje de Groot, was persoonlijk aanwezig om iedereen op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen. Daarbij gaat het er – in de toekomst – voornamelijk om de luchthaven duurzamer te maken. CO2-neutraal door elektrisch vliegen en vliegen op waterstof te stimuleren. Groningen Airport Eelde heeft daarin een voortrekkersrol. Het zal nog even duren maar het gaat de goede kant op. Binnen enkele jaren moet het mogelijk zijn om, bijvoorbeeld met een op waterstof vliegend vliegtuig, naar bestemmingen te vliegen die op redelijke uren afstand van Eelde liggen. Denk aan Kopenhagen of Londen.

Na de opening door voorzitter Cor Zijderveld vertelde eerst Doewe Pelleboer over het succes van de rondleidingen die tegenwoordig op de luchthaven gegeven worden. De belangstelling daarvoor is zo groot dat men zich echt ruim van te voren moet opgeven om deel te kunnen nemen.

Meiltje de Groot liet een promotiefilmpje van de luchthaven zien. Ze onderstreepte het belang van de luchthaven als onderdeel van de maatschappelijke en economische infrastructuur. Om het vliegen op waterstof te stimuleren heeft de luchthaven de term Hydrogen Valley Airport geïntroduceerd.

De Groot vertelde dat de luchthaven jaarlijks zo’n 4,5 miljoen euro nodig heeft, een bedrag dat door de aandeelhouders wordt opgebracht. Voor een infrastructurele voorziening is dit in wezen geen groot bedrag. Er zijn voorzieningen in de regio die meer kosten.

De luchthaven is in gesprek met de Schipholgroep voor toekomstige luchtlijnen, immers de overheid heeft bepaald dat Schiphol het aantal vliegbewegingen moet terugbrengen met zo’n 40.000 per jaar. Dan ligt het toch voor de hand dat Eelde een deel van deze luchtverbindingen overneemt?

Jonas van Dorp van de luchthaven heeft als taak nieuwe luchtlijnen en -verbindingen voor Eelde te ontwikkelen. Hij vertelde waar hij mee bezig is. Het is niet zo gemakkelijk nieuwe luchtlijnen binnen te halen want zaken liggen vaak ingewikkelder dan je denkt. Allerlei overwegingen spelen voor de vliegtuigmaatschappijen een rol. Vreemd genoeg komt het gros van de passagiers die vanaf Eelde vliegen nog steeds uit de drie noordelijke provincies. Je zou toch denken dat luchthaven Eelde ook voor mensen die op wat grotere afstand van de luchthaven wonen – bijvoorbeeld in Gelderland en Overijssel – het gemakkelijker is om vanaf Eelde te vliegen dan vanaf Schiphol.

Aan het eind van de avond, na de pauze, hield het bedrijf Kavel 10 een presentatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige geodata. Dat houdt in dat ze met hun eigen bemande vliegtuigen (tweemotorige Tecnams) luchtfoto’s maken en hoogtemetingen uitvoeren voor landmeetkundige doeleinden. Kavel 10 is ontstaan vanuit de kennis en passie van twee broers. De een met kennis van landmeetkunde en de ander met een opleiding als piloot. Sinds 2021 is het bedrijf dat werkgelegenheid biedt aan een dertigtal medewerkers op Groningen Airport Eelde gevestigd.

Stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde (VGAE) telt enkele honderden leden/donateurs en heeft als doel ondersteuning van- en vergroting van het draagvlak voor het vliegveld. Voorzitter is Cor Zijderveld die voorheen directeur was van AkzoNobel en Chemiepark Delfzijl en na zijn pensionering tot 2020 voorzitter van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). Zijderveld heeft voorts nog diverse andere bestuursfuncties.