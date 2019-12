Door: Redactie

Sinds maandag 09-12-19 is Anne-Marie Luining, vermist. Zij verblijft mogelijk in Hoogezand of in de stad Groningen.

Zij droeg, toen zij als laatst is gezien, een zwarte korte bomberjack, een skinny jeans met witte bleekvlekken en daaronder zwarte kisten als schoenen.

Heeft u Anne-Marie gezien of heeft u andere informatie? Bel dan met 0900-8844.