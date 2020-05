VVD vindt dat Harens Lyceum wel erg vroeg handdoek in de ring gooit

Door: Redactie

Jasper Boter (VVd raadsfractie Groningen) vindt, vrij vertaald, dat de directie van het Harens Lyceum wel in een erg vroeg stadium de handdoek in de ring gooit door te stellen dat de school waarschijnlijk de rest van dit schooljaar gesloten blijft. Men zegt dat 1 juni niet haalbaar is om de school weer te openen, zoals de regering heeft voorgeschreven. Deze stelling werd door rector Albert Noord geponeerd voor OOG TV.

Om praktische redenen zou het de Harense school niet lukken om de lessen te hervatten. Het gevolg zou zijn, dat het voortgezet onderwijs op deze school niet meer op gang komt voor de zomervakantie. Noord zei hierover: “We hebben nog drie weken tot het twee juni. Dat is te weinig tijd om al deze adviezen in de praktijk te brengen. We hebben het geven van online lessen op dit moment goed op orde ondanks dat dit helemaal nieuw voor ons was. Als we nu weer iets nieuws moeten beginnen, dan zijn we bang dat dit ten koste gaat van onze leerlingen.”

Jasper Boter vindt dit een slechte zaak en gaat het College van B en W woensdag vragen om de school te helpen.

In een verklaring stelt Boter, dat het voor alle scholen een spannende uitdaging zal zijn om te heropenen, maar hij vindt het vreemd dat de Harense school reeds drie weken voor het uur U aangeeft de deadline waarschijnlijk niet te halen. Hij zegt het van belang te vinden dat leerlingen nog voor de zomer onderwijs kunnen volgen in hun vertrouwde omgeving. Bovendien wijst hij erop, dat de routekaart door de regering zorgvuldig genoeg is voorbereid en dat er dus geen reden is om nu al af te haken. Hij roept de gemeente op om het Harens Lyceum te helpen de heropening voor te bereiden.

De school is op dit moment gesloten en derhalve is de rector niet bereikbaar voor het geven van een toelichting. Op de website van de school staat hierover geen bericht.