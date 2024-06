VWDTP Zeilevenement 16m2 – ILCA (laser) Op 8-9 juni 2024

Nieuws:

Door: Redactie

De Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP) in Haren organiseert op 8 en 9 juni 2024

een Nationaal Zeilevenement op het Paterswoldsemeer in de 16m2 klasse en de Laser ILCA klasse.

De 16m2 is een traditionele, houten lattenbouwboot met tweemans-bemensing en de Olympische

Laser ILCA is een polyester eenmansboot. In beide klassen wordt op hoog niveau gezeild. Ruim 50

boten zullen in 5 wedstrijden strijden om de felbegeerde VWDTP Bokaal. Start zaterdag eerste wedstrijd om 11.00 uur en start zondag vierde wedstrijd om 11.00 uur. U bent van harte welkom om de wedstrijden te volgen vanaf het terras van Clubhuis VWDTP, Meerweg 227, 9752 XD Haren. Voor meer informatie: https://vwdtp.nl/wedstrijdzeilen/wedstrijdkalender/

Wat: 16m2-ILCA evenement

Waar: Paterswoldsemeer Meerweg 227 Haren

Wanneer: 8 en 9 juni