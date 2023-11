Waar bevond zich het ‘Kalverkampje’?

Door: Redactie

Deze foto hebben we mogen kopiëren van de 85-jarige dochter van boer Albert Bolhuis (1906-2002). Hij was de laatste boer die zijn bedrijf runde aan de Kromme Elleboog, op de plaats waar we nu het Schoolpad inrijden. Het erf rondom deze behuizing bevond zich deels tot aan de plaats waar nu de drukke rotonde Kromme Elleboog-Kerklaan is.

In de bocht staat een huis met de naam De Kamp, in de jaren 40 gebouwd. De naam verwijst dus naar het erf van Bolhuis waar tot die tijd de kalveren liepen: ‘Kalverkampje’. Langs de boerderij liep een paadje naar de school (Schoolpad) en naar de Hortuslaan. In Haren de Krant van december leest u meer, maar we wilden u deze plaatjes niet onthouden.



Boer Bolhuis melkt met op de achtergrond een woning aan de Hortuslaan (denken wij).



Mooi plaatje. Een stierkalf in de jaren 40 met op de achtergrond de School met den Bijbel aan de Kerkstraat.



De boerderij, die door de gemeente Haren werd aangekocht om er de woningen aan het Schoolpad te kunnen bouwen.